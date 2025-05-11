Trump Filistin’i tanıyacak mı

Göreve geldiğinden beri 19 aydır Gazze’de her türlü savaş suçunu işleyen işgalci İsrail’e açık çek veren ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yaşanan gerilim zirveye ulaştı. Ortadoğu’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Gazze’deki duruma ilişkin önemli bir ilan yapacağını duyuran ABD yönetiminin Filistin devletini tanıyacağı iddia edildi. Trump’ın bu kararı Netanyahu hükümetinin Gazze’deki uzlaşmaz tavrı yüzünden yaşadığı hayal kırıklığıyla aldığı belirtilirken İsrail’den de karşı bir rest geldi. İşgal devleti, Gazze’deki saldırılarını genişletmesinin yanı sıra ABD’nin anlaşmaya vardığı Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarını da artıracağını ve İran içinde saldırılar gerçekleştireceğini açıkladı.





İDDİA SUUDİ ARABİSTAN’DAN

Trump’ın Filistin devletini tanıyacağına dair iddia The Media Line haber ajansına açıklamalarda bulunan Suudi Arabistanlı üst düzey diplomatik kaynaklardan geldi. Söz konusu diplomatik kaynağın verdiği bilgiye göre, ABD’nin Filistin devletini tanımasıyla birlikte Hamas’ın olmadığı bir Filistin devletinin kurulması bekleniyor. Ayrıca, ABD’nin tanımasıyla diğer ülkelerin de Filistin devletinin kurulmasına desteği hızlandıracağı tahmin ediliyor. Trump, Ortadoğu ziyareti kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı da ziyaret edecek. Bu yüzden iddianın Suudi Arabistanlı diplomatik kaynaklar tarafından dillendirilmesi önem taşıyor.





İBRAHİM ANLAŞMALARINA KATILIM ARTACAK

The Media Line’a konuşan üst düzey Suudi Arabistanlı diplomatik kaynak, Trump’ın Riyad ziyaretinde bu konunun yanı sıra çeşitli ekonomik anlaşmaların da masada olacağını söyledi. Kaynağa göre, Trump’ın Filistin devletini tanımasının ardından İsrail ile normalleşmeyi ön gören İbrahim Anlaşmalarına henüz katılmamış olan bölge ülkeleri de bu anlaşmalara katılacak. Bununla birlikte ABD yönetimi tarafından Körfez ülkelerine gümrük vergilerinden muafiyet getirilmesi de gündemde olacak.





NETANYAHU’YU DEFTERDEN SİLMİŞTİ

Trump’ın göreve gelmesinin ardından ABD yönetiminin sağladığı sınırsız destekle Gazze’ye yönelik saldırılarını artıran işgalci İsrail devleti, bu süreçte Gazze’ye tam kuşatma uygulamasına rağmen hedeflerine ulaşamadı. İki ayı aşkın süredir hiçbir insani yardım girişine izin vermeyerek Gazze’deki 2.3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum eden İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal etmeye hazırlandığı ifade ediliyordu. Trump’ın açıklamaları böyle bir dönemde gelirken ABD Başkanı’nın Netanyahu yüzünden büyük bir hayal kırıklığına uğradığı ve iletişimini kestiği bildirilmişti. Trump ayrıca, Gazze’ye insani yardım sağlanması için İsrail’in onayını beklemeden bir plan ilan edeceği ayrıca yeni bir ateşkes teklifi sunacağı da ifade edilmişti.





İSRAİL’DEN TRUMP’A REST

Yaşanan bu gerilim ve ABD tarafının açıklamalarının ardından İsrail’in nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olurken Tel Aviv’den yapılan açıklamada Trump’a rest çekildi. İsrail’de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesine açıklama yapan üst düzey bir İsrailli yetkili, Yemen’deki Husi militanlara yönelik saldırıların artacağını ve İran içinde de bazı noktaların vurulacağını bildirdi. Açıklama, ABD’nin Husilerle Kızıldeniz’deki ticaret yoluna saldırmamaları karşılığında Yemen’deki operasyonları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını bildirmesinden hemen sonra geldi. İsrail tarafından yapılan açıklamada, ikili ilişkilerdeki gerilim arttığı bir dönemde Tel Aviv’den Washington’a çekilmiş bir rest olarak değerlendirildi.





İSRAİL ABD İLE MÜTTEFİK DEĞİL

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesinin yazarı Thomas L. Friedman, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazdığı makalede, Netanyahu'ya eleştiriler yöneltti. Makalesinde Trump'ın Ortadoğu ziyareti kapsamında İsrail'i ziyaret etmeme kararını destekleyen Friedman, İsrail'deki Netanyahu hükümetinin ABD'nin müttefiki olmadığını vurguladı. Netanyahu'nun kişisel çıkarlarını ABD'nin çıkarlarının önüne koyduğuna değinen Friedman, "Netanyahu aşırılık yanlısı gündemi uğruna bizim çıkarlarımıza zarar veriyor" değerlendirmesini yaptı.



