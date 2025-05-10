Pakistan ordusu bu sabah Hindistan güçlerine karşı "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nu başlattığını açıkladı.





Pakistan güvenlik kaynaklarına göre Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Hindistan topraklarını hedef alan bir operasyon başlattı. Kaynaklar, uçakların Hindistan'ın S-400 füze savunma sistemlerini başarıyla vurduğunu belirtti.





Hint ordusu da yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Pencap'taki bir hava üssünü hedef almak için yüksek hızlı füze kullandığını duyurdu.





Ordunun açıklamasında, "Karşılık olarak Hindistan Pakistan'daki radar sistemlerini ve teknolojik üsleri hedef aldı. Pakistan 26 noktada hava saldırısı denedi. Hint Keşmir'deki sağlık ve eğitim tesislerini hedef aldı" denildi.





Hindistan'ın topçu ateşine karşılık Pakistan ordusuna zarar verdiğini öne süren ordu, Pakistan'ın sınırdaki asker konuşlandırmasını artırdığını bildirdi. Hint ordusu, "Bazı Hint askeri üsleri̇ndeki ekipman ve personelde sınırlı hasar meydana geldi" diye ekledi.





Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de son 12 saatte 13 sivilin öldürüldüğü, 50'sinin yaralandığı bildirildi.





Pakistan ile Hindistan ateşkes ilan etti: Haberi ABD Başkanı Trump duyurdu Dünya / Asya





TRUMP DUYURDU

Bu açıklamalardan saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.





"HİNDİSTAN DURURSA BİZ DE DURURUZ"

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ise "Hindistan burada durursa biz de burada durmayı düşünüyoruz. ABD Dışişleri Bakanına güvenlik durumunun hafifletilmesi konusunda topun Hindistan sahasına olduğunu söyledim" açıklamasını yapmıştı.





CNN ve News18'in bildirdiğine göre çatışmaların ortasında iki ülke arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. Pakistan'ın Hindistan ile görüşmek istediği belirtilmişti.





HİNDİSTAN DA ASKERİ ÜSLERİ HEDEF ALDI

Pakistan ordusu, sabaha karşı Hindistan'ın bir kez daha füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Askeri üslere düzenlenen saldırıda can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.





Pakistan Ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 3 askeri üssün hedef alındığını açıkladı, Rawalpindi'deki Nur Han üssünün bu üslerden biri olduğu duyuruldu. Pakistan hava kuvvetlerinin saldırılardan etkilenmediği bilgisi paylaşıldı.





Füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, edilemeyenlerin ise hedefleri vuramadığı bildirildi. Saldırıda kullanılan füzelerin elektronik imzalarına sahip olduklarını söyleyen Ordu sözcüsü, "Füzelerin nereden geldiğini biliyoruz" dedi.



