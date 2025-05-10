Hindistan'ın Karaçi'ye SİHA saldırısı düzenlemesinin ardından Rawalpindi'de güvenlik önlemleri artırıldı.
Hindistan Pakistan arasındaki gerilimin düşmesi için çağrılar sürerken, Hindistan ordusu Pakistan'ın 3 havalimanını füzelerle hedef aldı. Pakistan ordusu ise karşı saldırı başlattığını açıkladı. Ordu ayrıca Hindistan'ın Pencap eyaletinden 6 balistik füze fırlattığını ve bunlardan 5'inin eyaletin Amritsar kentine isabet ettiğini duyurdu. İşte dakika dakika son yaşananlar...
Hindistan 3 havalimanını vurdu: Pakistan füzelerle karşılık verdi 'İşte dakika dakika son gelişmeler...'
Dünya / Asya
10 Mayıs, Cumartesi
İşte dakika dakika son gelişmeler...
10:19
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de 2 patlama sesleri duyuldu.
09:22
Pakistan, Hindistan’a karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı
07:42
ABD, gerginliğin düşürülmesi için çağrıda bulundu.
07:15
G7 ülkeleri, Hindistan ve Pakistan’a gerilimi düşürme çağrısında bulundu.
06:45
Başbakan Şerif, Ulusal Komuta Otoritesi'ni toplantıya çağırdı.
06:30
Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 havalimanını hedef alan saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi
06:00
Pakistan ordusu, Hindistan'dan atılan 5 füzenin Pencap'ı hedef aldığını açıkladı.
05:30
Hindistan Savunma Bakanlığı: Pakistan sınırına yakın 26 noktada İHA ve SİHA'lar tespit ettik.
Hindistan 3 havalimanını vurdu: Pakistan füzelerle karşılık verdi 'İşte dakika dakika son gelişmeler...'
Dünya / Asya
10 Mayıs, Cumartesi
#Keşmir
#Hindistan
#Pakistan