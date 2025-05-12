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ABD Başkanı Trump 'Çin ile yeniden başlangıç' deyip duyurdu: Engelleri kaldırdım

ABD Başkanı Trump 'Çin ile yeniden başlangıç' deyip duyurdu: Engelleri kaldırdım

20:3112/05/2025, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'de Çin ile yapılan görüşmeleri 'yeniden başlangıç' olarak niteleyip, Çin'in tüm parasal olmayan engellerini askıya alacağını ve kaldıracağını ifade etti. Trump, anlaşmanın otomobil, çelik, alüminyum gibi ürünlere uygulanan ya da ilaçlara uygulanabilecek tarifeleri kapsamadığını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Çin'in tarifeleri geçici olarak düşürme konusunda anlaşmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'de yapılan "verimli" görüşmelerin ardından Çin ile tam bir "yeniden başlangıç" sağladıklarını belirten Trump, her iki tarafın da 2 Nisan'dan sonra uygulanan tarifeleri 90 gün boyunca düşürülmesi konusunda anlaştığını söyledi.

Anlaşma dışı kalan sektörler

Trump, anlaşmanın otomobil, çelik, alüminyum gibi ürünlere uygulanan ya da ilaçlara uygulanabilecek tarifeleri kapsamadığını ifade etti.

Cenevre'deki görüşmelerin çok dostane olduğunu ifade eden Trump,
"İlişkiler çok iyi. Çin'e zarar vermeye çalışmıyoruz. Çin çok kötü zarar görüyordu. Fabrikaları kapatıyorlardı, çok fazla huzursuzluk yaşıyorlardı ve bizimle bir şeyler yapabildikleri için çok mutluydular. İlişkimiz çok iyi."
dedi.

Trump, belki hafta sonu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşacağını kaydetti.

"Yüz milyarlarca dolarlık tarifeleri ödemekten kurtularak ödüllendirilecekler"

Donald Trump, Çin'in tüm parasal olmayan engellerini askıya alacağını ve kaldıracağını belirterek, görüşmelerden çıkan en önemli sonucun Çin'in ekonomisini açmayı kabul etmesi olduğunu ifade etti.

Fentanil konusunda da Çin'in bunu durdurmayı kabul ettiğini belirten Trump, "Yüz milyarlarca dolarlık tarifeleri ödemekten kurtularak ödüllendirilecekler." ifadesini kullandı.

Trump, Çin ile 90 günün sonunda uzun vadeli bir anlaşmaya varılamaması halinde tarifelerin yeniden yüzde 145'e çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine de, "Hayır, ama önemli ölçüde yükselir." yanıtını verdi. Trump, anlaşma sağlanacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.



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