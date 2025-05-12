ABD Başkanı Trump 'Çin ile yeniden başlangıç' deyip duyurdu: Engelleri kaldırdım

"İlişkiler çok iyi. Çin'e zarar vermeye çalışmıyoruz. Çin çok kötü zarar görüyordu. Fabrikaları kapatıyorlardı, çok fazla huzursuzluk yaşıyorlardı ve bizimle bir şeyler yapabildikleri için çok mutluydular. İlişkimiz çok iyi."