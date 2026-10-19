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Lula da Silva tartıştığı Bolsonaro'yu İsrail destekçisi Milei üzerinden vurdu: Testeresini ödünç aldın mı?

Lula da Silva tartıştığı Bolsonaro'yu İsrail destekçisi Milei üzerinden vurdu: Testeresini ödünç aldın mı?

19:39, 19/10/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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Lula da Silva tartıştığı Bolsonaro'yu İsrail destekçisi Milei üzerinden vurdu: Testeresini ödünç aldın mı?
Lula da Silva, Bolsonaro'ya İsrail destekçisi Milei olan bağını hatırlattı.

Brezilya'da seçime altı gün kala Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile muhalefetin adayı sağcı Flavio Bolsonaro televizyonda karşı karşıya gelerek dış politika ve ülke içi sorunlar konusunda "sert" bir tartışmaya girdi. İsrail destekçisi Bolsonaro'yu yine katillerin azılı destekçisi sağcı Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin uyguladığı politikaları taklit etmekle suçlayan Silva, "Bir daha Milei'nin izinden gideceğini söylememen için soruyorum: Milei'den testeresini ödünç aldın mı?" diye sordu. Silva daha sonra, tartışma sırasında sesini yükselten ve, "Yanımda dur, Lula." diyen Bolsonaro'ya, "Senin yakınında olmak istemiyorum. Bolsonaro ailesinden uzak durmak isterim. Bir milisle mi yan yana duracağım?" sözlerini yöneltti.

Brezilya’daki devlet başkanlığı seçiminin 2. turuna 6 gün kala Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve muhalefetin adayı sağcı Flavio Bolsonaro televizyonda karşı karşıya geldi.

Brezilya'da 4 Ekim'deki ilk turu önde tamamlayan Flavio Bolsonaro ile rakibi mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva, canlı yayında dış politika ve ülke içi sorunlar konusunda "sert" bir tartışmaya girdi.

"Milei'den testeresini ödünç aldın mı?"

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, rakibi Lula da Silva'yı sol otoriter rejimlerle yakın ilişki kurmakla suçladı.

İsrail karşıtlığı ve Filistin'e desteğiyle bilinen Lula da Silva ise Bolsonaro'yu sağcı Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin uyguladığı politikaları taklit etmekle suçlayarak "Bir daha Milei'nin izinden gideceğini söylememen için soruyorum: Milei'den testeresini ödünç aldın mı?" diye sordu.

"Bir milisle mi yan yana duracağım?"

Bolsonaro da, Lula da Silva'ya "Sizin dostunuz Nikaragua’dan (Devlet Başkanı Daniel) Ortega ve şu an tutuklu bulunan (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro. Siz başkan yardımcınızı İran’ın müstakbel diktatörünü ziyarete gönderdiniz" diye yanıt verdi.

Tartışma sırasında sesini yükselten Bolsonaro, "Yanımda dur, Lula." dedi ve Lula da Silva ise "Senin yakınında olmak istemiyorum. Bolsonaro ailesinden uzak durmak isterim. Bir milisle mi yan yana duracağım?" diye konuştu.

Brezilya basınına göre, Lula da Silva, bu sözleriyle Bolsonaro ailesinin Rio de Janeiro'daki suç şebekeleri ve paramiliter milis gruplarıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları hatırlattı.

Anketler beraberliğe işaret ediyor

Son anketlere göre Flavio Bolsonaro’nun yüzde 51, mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva’nın ise yüzde 49 oy alması bekleniyor. İkinci tur öncesinde Bolsonaro’nun oy oranında hafif bir gerileme yaşandığı ve iki aday arasındaki yarışın başa baş geçeceği tahmin ediliyor.

4 Ekim’de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.


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Başlıklar :BrezilyaDevlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silvasağcı Flavio Bolsonarotelevizyon tartışması
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