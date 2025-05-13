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BM İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmesini memnuniyetle karşılıyor

BM İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmesini memnuniyetle karşılıyor

17:4413/05/2025, Salı
AA
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Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak görüşmelere ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, silahlı çatışma durumlarını kalıcı bir şekilde çözmek için gerçek diyaloğun öneminde ısrarcı olduğunu hatırlatan Magango, "Ukrayna ile ilgili olarak da uluslararası hukuka saygı temelinde adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir barışa ulaşma yolunda ilk adım olarak, derhal ve koşulsuz bir ateşkes arayışında anlamlı çabaları memnuniyetle karşılarız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek,
"O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim"
demişti.


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