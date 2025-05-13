BM İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmesini memnuniyetle karşılıyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, silahlı çatışma durumlarını kalıcı bir şekilde çözmek için gerçek diyaloğun öneminde ısrarcı olduğunu hatırlatan Magango, "Ukrayna ile ilgili olarak da uluslararası hukuka saygı temelinde adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir barışa ulaşma yolunda ilk adım olarak, derhal ve koşulsuz bir ateşkes arayışında anlamlı çabaları memnuniyetle karşılarız." değerlendirmesinde bulundu.