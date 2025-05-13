Zelenski'den İstanbul zirvesi öncesi Erdoğan, Putin ve Trump mesajı

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ı da bu görüşmelere katılması için davet ettiklerini ancak Trump’ın henüz katılımını onaylamadığını belirtti.

Başarısız olursa yaptırım paketi gelebilir

Zelenski, İstanbul’daki toplantının başarısız olması durumunda Ukrayna’nın, Rusya’ya karşı güçlü bir ABD ve Avrupa Birliği yaptırım paketi beklentisinde olduğunu vurguladı.

Çin’in 30 günlük bir ateşkesi desteklediğine dair “sinyaller” verdiğini söyleyen Ukrayna lideri, müzakerenin başarısızlıkla sonuçlanmasının Rusya’nın diplomasiye hazır olmadığını göstereceğini savundu.





Ateşkesin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere edilmesi gerektiğini belirten Zelenski, “Çünkü yalnızca onun bu kararı yürürlüğe koyma gücü var” ifadelerini kullandı.





Perşembe günü Ankara'da

Zelenski ayrıca, Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ve Putin’in İstanbul’a gelmesi durumunda kendisinin de oraya geçeceğini söyledi.











