Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde dikkat çeken halı detayı: Nedeni ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağında Suudi Arabistan’a geldi. Başkent Riyad’da Trump için düzenlenen karşılama töreni bazı detaylarıyla dikkat çekti. Air Force One’a Suudi F-15’lerinin eşlik ettiği geliş anı, dev ekranlardan halk tarafından da izlendi. Ancak törende en çok konuşulan detay, Trump’a serilen alışılmışın dışındaki mor halı oldu. ABD Başkanı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından bizzat karşılandı. Görkemli tören ve verilen mesajlar, Trump’ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde taşıdığı önemi açıkça ortaya koydu.









Trump neden mor halıda karşılandı?





Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti, hem sembolik detayları hem de diplomatik yansımalarıyla dikkat çekti. Karşılama töreninde alışılmış kırmızı halının yerine mor renkli bir halının serilmesi, ziyaretin en çok konuşulan unsurlarından biri oldu. Suudi Arabistan, 2021 yılında aldığı kararla, devlet törenlerinde ihtişamı ve asaleti temsil eden kırmızı halının yerine mor rengi kullanmaya başlamıştı. Mor rengin, ülkede ilkbaharda açan çiçekleri ve tarihsel olarak zenginliği, gücü ve hayranlığı simgelediği biliniyor.









Trump’ın uçağı Air Force One’a, Suudi hava sahasına girişiyle birlikte Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 savaş uçaklarının eşlik etmesi, karşılamanın ne denli stratejik bir anlam taşıdığını gösterdi. Riyad sokaklarında ise vatandaşlar ABD Başkanı’nın gelişini dev ekranlardan takip etti.





Ziyaretin dikkat çeken bir diğer yönü, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Trump’ı bizzat havalimanında karşılaması oldu. Bu karşılama, daha önceki ABD Başkanı Joe Biden’ın 2022’deki ziyaretiyle karşılaştırıldığında önemli bir farkı ortaya koydu. Biden, göreve gelmeden önce Suudi Arabistan’ı “parya” ilan edeceğini söylemiş, bu nedenle 2022’deki ziyaretinde yalnızca bir heyetle karşılanmıştı. Oysa Trump’a yönelik karşılama protokolü, Suudi yönetiminin diplomatik mesajlarını açık biçimde yansıttı.









Ziyaret kapsamında ABD ile Suudi Arabistan arasında ticaret ve savunma anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. Trump’ın gündeminde İran’a karşı ortak güvenlik stratejileri, enerji iş birliği ve teknoloji yatırımları da bulunuyor. Suudi yetkililer, ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından "yeni bir sayfa" açabileceğini vurguluyor.







