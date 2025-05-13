ABD’nin İran’la müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden alınması ve Yemen’deki Husiler ile ateşkese varılması Trump ile Netanyahu arasındaki sıkıntılara işaret ediyor. ABD Başkanı'nın, Netanyahu’ya karşı

"hayal kırıklığına uğradığı"