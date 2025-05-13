Trump yarın Şara ile görüşecek: Erdoğan ile konuştum yaptırımları kaldırdım

Ahmed Şara ile Donald Trump ilk kez görüşecek.
Beyaz Saray, Ortadoğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini ve 'Merhaba' diyeceğini açıkladı. Riyad'da konuya ilişkin açıklama yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşup Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldım" dedi.
ABD basınında yer alan son dakika haberine göre; bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün yaptığı açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini duyurdu.
Suriye'ye yaptırımları kaldırdı: Kararı Erdoğan'la aldım
Suriye'ye yaptırımları kaldırdı: Kararı Erdoğan'la aldım
Riyad'da konuya ilişkin açıklama yapan Trump,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Selman ile konuşup Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldım"
dedi.
Yaptırımlar için Erdoğan ile görüştü
Yaptırımlar için Erdoğan ile görüştü
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında,
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz."
şeklinde konuşmuştu.
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