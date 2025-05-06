Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump, dün bir telefon görüşmesi geçekleştirdi.





Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti.





İki liderin görüşmesi, dünya basınında da geniş yer buldu.





"İsrail açısından sorunlu bir durum"





Trump ve Erdoğan görüşmesini "iyi ve verimli" başlığıyla veren Times of Israel, iki liderin birbirini ziyaret sözü verdiğini belirtirken şunları kaydetti:





Trump ve Erdoğan arasındaki güçlü ilişki, Gazze savaşı ve yakın zamanda Ahmed Şara rejiminin Suriye'de yükselişe geçmesi konularında Türkiye ile yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle İsrail açısından sorunlu bir durum teşkil ediyor.









"Türkiye her iki komşusuyla da iyi ilişkiler sürdürüyor"





Erdoğan, Trump'a 'savaşları sona erdirme yaklaşımı' nedeniyle teşekkür ederken, bu açıklamada Ukrayna, Gazze ve İran ile müzakerelere de yer verildi.





NATO üyesi Türkiye, Karadeniz'e kıyısı olan her iki komşusuyla da iyi ilişkiler sürdürmeye çalışıyor ve Rus işgalinden bu yana savaşı sonlandırmaya yönelik iki kez görüşmelere ev sahipliği yaptı.





"Savaşı bitirmek için Erdoğan'ın yardımını istedi"





Ukrayna'nın önde gelen yayınlarından UATV kanalının sitesi "Erdoğan ile konuşan Trump Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek onun yardımını istedi" başlığı attı.





Haberin devamında, "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'son derece iyi ve yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşşmeleri sırasında Rusya-Ukrayna savaşını, Suriye, Gazze'deki durumu ve diğer konuları konuştuğunu bildirdi." ifadelerine yer verildi.





Para Politika: Trump'ın planına Türkiye'den destek





Yunanistan merkezli Para Politika, Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesiyle ilgili "Türkiye'den ABD'nin savaşları sona erdirme planına destek" başlığını attı.





Bloomberg ise "Trump, Erdoğan ile görüştü, Türkiye lideri ABD'yi ziyaret edecek" başlığı attı.





"Trump Ankara ile çalışmak istiyor"





Donald Trump'ın sözleriyle başlayan haberde Al Jazeera, Trump'ın Türkiye'den beklentisini çok net bir şekilde aktardı. İki liderin görüşmesinde AJ, 'ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Ankara ile çalışmak istiyor' ifadesine yer verildi.















