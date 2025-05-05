Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Trump'ı Türkiye'ye davet eden Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması için desteğe hazır olduklarını da belirtti.

"Erdoğan'la görüşme yapıcıydı"

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump da açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de Vaşington'a geleceğini belirtti.











