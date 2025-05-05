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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Trump ile görüştü

17:595/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde savunma sanayii alanındaki işbirliği ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ana gündem maddesi oldu.
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde savunma sanayii alanındaki işbirliği ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ana gündem maddesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Trump'ı Türkiye'ye davet eden Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Öte yandan söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok konuyu ele aldıklarını ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Trump'ı Türkiye'ye davet eden Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması için desteğe hazır olduklarını da belirtti.

"Erdoğan'la görüşme yapıcıydı"

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump da açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de Vaşington'a geleceğini belirtti.




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