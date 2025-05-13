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ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu başladı: İlk durak Suudi Arabistan

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu başladı: İlk durak Suudi Arabistan

11:3713/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
AA
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ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'da.
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'da.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. Trump'ı, Riyad'daki Melik Halid Havalimanı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı. ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.


Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.


ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.



Silah anlaşmaları gündemde

Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.


ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.



Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılacak

ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.


Trump bugün Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılacak.



Kimler eşlik ediyor?

Trump, Suudi Arabistan'ın ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Trump'a Orta Doğu turu kapsamında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimler eşlik ediyor.


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ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu başladı: İlk durak Suudi Arabistan
Dünya / Ortadoğu
13 Mayıs, Salı

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