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ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi: Türkiye'ye gelecek isimler belli oldu

ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi: Türkiye'ye gelecek isimler belli oldu

15:4013/05/2025, Salı
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Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg gelecek.
Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg gelecek.

Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere Başkan Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg gelecek.

Kritik zirveye ilişkin dün bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Ortadoğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" demişti.


Bugünden itibaren sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı ziyaret etmek için Ortadoğu turuna çıkan Trump, son haftalarda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden doğrudan diyalog kurulması için diplomatik zemini desteklediğini açıklamıştı. Türkiye’nin arabuluculuk girişimiyle gerçekleşecek görüşmelerin, taraflar arasında uzun süredir duraksayan barış çabalarına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.







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