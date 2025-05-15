Dünyanın gözü Türkiye'de

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için taraflar bugün Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da buluşuyor. Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımına yönelik beklentiler dün akşama kadar sürerken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme için dün gece Ukrayna'dan yola çıktı.





ZELENSKİ: HER TÜRLÜ FORMATA HAZIRIZ

Zelenski, dün yaptığı son açıklamada Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıklayarak, bugünkü görüşmede Rusya’yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki "adımlara" karar vereceklerini ifade etti. Zelenski, "Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya’dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna’nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim" ifadelerini kullandı.





PUTİN'İN DANIŞMANI BAŞKANLIK EDECEK

Rusya lideri Putin ise İstanbul barış müzakerelerinde Ukrayna heyetiyle bir araya gelecek Rus heyetini dün akşam geç saatlerde belirledi. Devlet Başkanı Putin’in danışmanı Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği heyette dışişleri ve savunma bakan yardımcıları ile çok sayıda uzman yer alacak. Açıklanan liste uyarınca Ukrayna'nın da müzakerelerde benzer temsil düzeyinde hazır bulunması bekleniyor.





Nükleer müzakereler de İstanbul'da

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yarın İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer konuda bir araya geleceği açıklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, konuya dair yaptığı açıklamada, "İran ile Avrupa arasındaki bir sonraki görüşme turu, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilecek" dedi. ABD ile dolaylı görüşmeler sürdürürken, Avrupa ülkeleriyle de doğrudan görüşmelere hazır olduklarını dile getiren Erakçi, "Ne yazık ki Avrupalılar, izledikleri politikalarla bu müzakerelerde bir ölçüde yalnızlaşmış durumdalar. Biz böyle bir durumu istemiyoruz ve görüşmelerimize devam ettik" ifadelerini kullandı. E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ertelenmesi sonrasında görüşme iptal edilmişti.



