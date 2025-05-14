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Türkiye’nin baş döndüren diplomasi fırtınası: Son bir haftada neler oldu?

Türkiye’nin baş döndüren diplomasi fırtınası: Son bir haftada neler oldu?

Şefika Nur Çiftçi
15:0314/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Barış masalarının kurucusu olan Türkiye'nin diplomasi trafiğini madde madde sıraladık.
Barış masalarının kurucusu olan Türkiye'nin diplomasi trafiğini madde madde sıraladık.

Son günlerde gerçekleşen barış görüşmelerine Türkiye damga vurdu. Trump, Erdoğan’ın isteği üzerine Suriye’ye yaptırımları kaldırırken, Ukrayna ve Rusya ise 'barış' için yarın İstanbul’da buluşuyor. NATO Dişişleri Bakanları Zirvesi Antalya’da toplanırken, Pakistan ve Hamas ise ateşkes görüşmelerine desteği için Türkiye’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye’nin ‘barış diplomasisinde’ küresel bir merkez haline geldiğine dikkat çekti.


Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmesini anlatarak,
“Bu sabah sayın Trump ile S. Arabistan Prens ve Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmenin amacı neydi, "Bölge barışını nasıl güçlü hale getirebiliriz." işte buydu. Bölgesel barış için attığımız adımlarda tüm tarafların güvenine mazhar olabiliyoruz”
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
‘ateşe su dökenlerden değil söndürmek için seferber olanlardan olduk’
benzetmesinde bulunarak hem yakın coğrafyamızda hem uzak coğrafyamızda çatışan ülkeler arasında köprü olan Türkiye’nin rolünü anlattı.

Terör örgütü PKK silah bıraktı


Sadece Suriye değil, son bir hafta içerisinde çok sayıda diplomatik temas, barış görüşmeleri ve terör örgütü PKK’nın silah bırakması Türkiye’nin gündemine damga vurdu.


Bunlardan ilki ve Türkiye için en önemlisi terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve kendisini feshetmesiydi.


Yapılan duyuruda örgütün silahlı faaliyetlerine son verdiği bildirildi. Türk güvenlik güçlerinin sınır içi ve sınır dışında verdiği mücadele ve yürüttüğü operasyonlar, halk desteğini kaybeden örgütü bitme noktasına getirdi. Böylece kanlı örgüt PKK sona erdi.


Son bir haftada neler oldu?


“Erdoğan istedi ve Suriye’ye yaptırımları kaldırdım”


ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine Suriye’ye yaptırımları kaldırdığını duyurdu.


Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisinden Suriye’ye yaptırımları kaldırmasını istediğini vurgulayarak,
“Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız”
dedi.

- ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak; Trump, Şara ve Bin Selman ile telefonda görüştü.

Ukrayna ve Rusya barış zirvesi için İstanbul’da


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs perşembe günü İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin'in teklifini kabul etti. 15 Mayıs perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.


Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan’da olan ABD Başkanı Donald Trump da söz konusu barış zirvesine katılmak üzere Türkiye’ye gelebileceğini açıkladı.

15 Mayıs Perşembe günü Türkiye’de tarihi bir barış zirvesi gerçekleşmesi bekleniyor.


NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da


13 Mayıs Salı günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.


- Rutte'nin ziyaretinin Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşme öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.

Ayrıca bugün NATO zirvesinde konuşan Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" dedi.

Pakistan’dan Türkiye’ye teşekkür: ‘Sarsılmaz dayanışmanız için…’


Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan gerilim sırasında Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu. Erdoğan da Şerif'in paylaşımına, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistan, Türki dosti zindabad!" yanıtını verdi.


- Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Sarsılmaz dayanışma için minnettarım"

İran ve Avrupa ülkeleri İstanbul’da


İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya,
16 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelecek.

Taraflar arasındaki görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alınacak.


Toplantı, dışişleri bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar düzeyinde gerçekleştirilecek.


Hamas’tan Türkiye’ye destek teşekkürü


İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD ile 'Gazze'de ateşkes' görüşmelerinde sona yaklaşıldığını belirterek Türkiye, Katar ve Mısır’a teşekkür etti.


- Hamas lideri Halil el-Hayye, ABD ile görüşmeler sonrası yaptığı ilk açıklamada ateşkese hazır olduklarını vurguladı.

Hamas lideri Halil el-Hayye, yayınladıkları bildiride,
“Kardeş Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucuların yanı sıra Türkiye'deki kardeşlerimizin de geçtiğimiz süreç boyunca yorulmak bilmeden sarf ettikleri çabaları takdirle karşılıyoruz”
ifadelerini kullandı.

NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi Antalya’da


NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile müttefik ülkelerin Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin bir araya geleceği toplantı, 14 Mayıs Perşembe günü (bugün) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın vereceği resepsiyonla başladı.


- NATO üyesi 32 müttefikin temsil edileceği toplantı, yarın Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek oturumlarla devam edecek.

NATO Zirveleri öncesinde Müttefik Bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek toplantıda, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak.


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