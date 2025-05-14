Türkiye’nin baş döndüren diplomasi fırtınası: Son bir haftada neler oldu?

“Bu sabah sayın Trump ile S. Arabistan Prens ve Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmenin amacı neydi, "Bölge barışını nasıl güçlü hale getirebiliriz." işte buydu. Bölgesel barış için attığımız adımlarda tüm tarafların güvenine mazhar olabiliyoruz”