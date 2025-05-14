Türkiye’nin baş döndüren diplomasi fırtınası: Son bir haftada neler oldu?

Son günlerde gerçekleşen barış görüşmelerine Türkiye damga vurdu. Trump, Erdoğan’ın isteği üzerine Suriye’ye yaptırımları kaldırırken, Ukrayna ve Rusya ise 'barış' için yarın İstanbul’da buluşuyor. NATO Dişişleri Bakanları Zirvesi Antalya’da toplanırken, Pakistan ve Hamas ise ateşkes görüşmelerine desteği için Türkiye’ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye’nin ‘barış diplomasisinde’ küresel bir merkez haline geldiğine dikkat çekti.
Terör örgütü PKK silah bıraktı
Sadece Suriye değil, son bir hafta içerisinde çok sayıda diplomatik temas, barış görüşmeleri ve terör örgütü PKK’nın silah bırakması Türkiye’nin gündemine damga vurdu.
Bunlardan ilki ve Türkiye için en önemlisi terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve kendisini feshetmesiydi.
Yapılan duyuruda örgütün silahlı faaliyetlerine son verdiği bildirildi. Türk güvenlik güçlerinin sınır içi ve sınır dışında verdiği mücadele ve yürüttüğü operasyonlar, halk desteğini kaybeden örgütü bitme noktasına getirdi. Böylece kanlı örgüt PKK sona erdi.
Son bir haftada neler oldu?
“Erdoğan istedi ve Suriye’ye yaptırımları kaldırdım”
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine Suriye’ye yaptırımları kaldırdığını duyurdu.
Ukrayna ve Rusya barış zirvesi için İstanbul’da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs perşembe günü İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin'in teklifini kabul etti. 15 Mayıs perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.
15 Mayıs Perşembe günü Türkiye’de tarihi bir barış zirvesi gerçekleşmesi bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
13 Mayıs Salı günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.
Pakistan’dan Türkiye’ye teşekkür: ‘Sarsılmaz dayanışmanız için…’
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan gerilim sırasında Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu. Erdoğan da Şerif'in paylaşımına, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistan, Türki dosti zindabad!" yanıtını verdi.
İran ve Avrupa ülkeleri İstanbul’da
Taraflar arasındaki görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alınacak.
Toplantı, dışişleri bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar düzeyinde gerçekleştirilecek.
Hamas’tan Türkiye’ye destek teşekkürü
İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD ile 'Gazze'de ateşkes' görüşmelerinde sona yaklaşıldığını belirterek Türkiye, Katar ve Mısır’a teşekkür etti.
NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi Antalya’da
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile müttefik ülkelerin Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin bir araya geleceği toplantı, 14 Mayıs Perşembe günü (bugün) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın vereceği resepsiyonla başladı.
NATO Zirveleri öncesinde Müttefik Bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek toplantıda, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak.