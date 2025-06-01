Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik saldırısının detayları ortaya çıktı: 1,5 yıl planlayıp dronları kamyonlarda saklamışlar

Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik saldırısının detayları ortaya çıktı: 1,5 yıl planlayıp dronları kamyonlarda saklamışlar

19:011/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda 40'tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya'ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.
Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda 40'tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya'ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.

Ukrayna, Rusya’nın iç bölgelerinde bulunan hava üslerindeki "40’tan fazla" Rus bombardıman uçağına saldırı düzenledi. Dronlarla düzenlenen saldırılara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan dronların daha önce Rusya'ya sokulduğu belirtilerek, dronların daha sonra Rusya'ya sokulan ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarıldı. Öte yandan saldırının 1,5 yıl planlandığı da aktarıldı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) kaynakları, Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan dronların kamyonlara saklandığını ve buralardan havalandığını belirterek, söz konusu saldırının 1,5 yıl planlandığını aktardı.

Saldırıda kullanılan dronları daha önceden Rusya'ya sokup kamyonda gizlemişler

Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerindeki hava üslerine düzenlediği ve 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını vurduğu saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan dronların daha önce Rusya'ya sokulduğu belirtilerek, dronların daha sonra Rusya'ya sokulan ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarıldı. Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı. Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40'tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya'ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.

Rus vali dronların kamyondan havalandığını doğruladı

Rusya'nın Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Ukrayna dronlarının kamyonlardan havalandığını doğrulayarak, Sibirya'da Sredniy'deki askeri üsse düzenlenen saldırıda kullanılan dronların bir kamyondan havalandığını açıkladı.

Öte yandan dron yüklü kamyonların bazıları imha edilirken, bazı kamyonlardan dronların kalkması ise bölge halkı tarafından engellenmeye çalışıldı.



#Ukrayna
#Rusya
#Saldırı
#Drone
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sonuçları 2025: 2. seçim aşamaları neler? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı