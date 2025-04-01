KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na 20 binden fazla işletme başvurdu

"Emek yoğun çalışan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini korumak için hayata geçirdiğimiz programla işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz desteğe 20 bin 354 işletme, yaklaşık 530 bin istihdamı koruma taahhüdüyle başvuru yaptı"