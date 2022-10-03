Motosiklet üretimi bir milyona koşuyor: İki tekerde üs oluyoruz

Üç tekerlekli CV3 modelinin lansmanı için Tayvan’dan Türkiye’ye gelen Kymco tepe yönetiminin katılımı ve Doğan Trend Otomotiv’in ev sahipliğinde Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşti. Türkiye’de motosiklet üretimle ilgili planlar da ilk kez açıklandı.

MONTAJ TESİSİ KURULACAK

Kymco CEO’su Chun-Ping Ko, “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz” diyerek üretim müjdesini verdi. Markanın distribütörü olan Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin ise yatırımla ilgili olarak, “Beraber çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren üretim için gerekli zeminin oluşmasını beklemiştik. Nihayet bu ziyaretlerinde ikna oldular ve bu güzel haberi paylaşmak mümkün oldu” diye konuştu.

AVRUPA’DA YÜZDE 11 PAZAR PAYINA SAHİP

En kısa zamanda çalışmaya başlayarak üretim için uygun modeli ve diğer önemli hususları değerlendirmeye başlayacaklarını açıklayan Dağtekin, “İlk etapta montaj tipi üretimle işe koyulacağız. Ardından hedefimiz yerlileştirilme oranının artırılması olacak. Bir mertebe vermek açısından bir montaj tesisinin anlamlı olması için model başına 5000 adet ve üzeri üretmek gerekiyor. Böyle başlayıp zamanla geliştireceğiz. Kymco’nun Avrupa’daki pazar payı yüzde 11’e ulaştı. Heyecanımız uzun vadede Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapabilmek. Bu hayalle yola çıktık, başarırız. En üst düzeyde ziyaretimize gelen Kymco’dan tüm desteği alacağımızın sözünü aldık” açıklamasında bulundu.

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OTOMOTİVDEKİ BAŞARI MOTOSİKLETTE DE OLUR

Türkiye’nin önemli bir otomotiv üretim üssü olduğuna da dikkat çeken Dağtekin, “Türkiye otomotivde çok önemli bir üs. 2 milyona yakın üretim kapasitesi ve bunu destekleyen yan sanayisi var. Avrupa’nın bu anlamda belki en gelişmiş ülkelerinden biriyiz. Motosiklette de otomotivde gösterdiğimiz başarıyı tekrarlayıp, Avrupa’ya yönelik motosiklet üretimi yapabileceğimize de inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

İKİ TEKERDE ÜS OLUYORUZ

Trafiğe kayıtlı 3,5 milyon motosikletin olduğu Türkiye’de geçtiğimiz yıl iç pazar satışları ise 250 bini geçti. 1 milyona yakın yerli ve yabancı üreticinin boy gösterdiği motosiklette yerlilerin payı yüzde 60’ı geçiyor. Kuralkan Motosiklet günlük 1000 adetlik yıllık 300 bini geçen kapasitesiyle en büyük üretici konumunda bulunurken, Uğur Monidal yıllık 200 bin adet, Asya Motor yıllık 150 bin adet, Kuba Motor yıllık 120 bin adet, Volta Motor yıllık 110 bin adet ve Falcon Motor yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

FOTOĞRAF 24 2023 yılında yollara çıkacak olan Türkiye'nin otomobili TOGG için şarj istasyonları kurulmaya başlandı.



Yerli ve milli imkanlar dahilinde geliştirilen TOGG'un Gemlik Kampüsü 29 Ekim tarihinde seri üretime hazır hale getirilecek.



Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışında bulunan alışveriş merkezine kurulmaya başlandı.



TOGG kurucu ortaklarından Vestel´in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından 6 tanesi ilk kez Bolu'ya kurulurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana şekilde 6 Trugo şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı.



Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak



Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme: Bolu'da kuruldu Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 29 Ekim'de seri üretime geçecek. 2023 yılında trafiğe çıkması beklenen TOGG'da sevindiren bir gelişme daha yaşandı. TOGG'un şarj istasyonları, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışına kurulmaya başlandı.

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