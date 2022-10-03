Motosiklet üretimi bir milyona koşuyor: İki tekerde üs oluyoruz

Üç tekerlekli CV3 modelinin lansmanı için Tayvan’dan Türkiye’ye gelen Kymco tepe yönetiminin katılımı ve Doğan Trend Otomotiv’in ev sahipliğinde Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşti. Türkiye’de motosiklet üretimle ilgili planlar da ilk kez açıklandı.
MONTAJ TESİSİ KURULACAK
Kymco CEO’su Chun-Ping Ko, “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz” diyerek üretim müjdesini verdi. Markanın distribütörü olan Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin ise yatırımla ilgili olarak, “Beraber çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren üretim için gerekli zeminin oluşmasını beklemiştik. Nihayet bu ziyaretlerinde ikna oldular ve bu güzel haberi paylaşmak mümkün oldu” diye konuştu.
AVRUPA’DA YÜZDE 11 PAZAR PAYINA SAHİP
En kısa zamanda çalışmaya başlayarak üretim için uygun modeli ve diğer önemli hususları değerlendirmeye başlayacaklarını açıklayan Dağtekin, “İlk etapta montaj tipi üretimle işe koyulacağız. Ardından hedefimiz yerlileştirilme oranının artırılması olacak. Bir mertebe vermek açısından bir montaj tesisinin anlamlı olması için model başına 5000 adet ve üzeri üretmek gerekiyor. Böyle başlayıp zamanla geliştireceğiz. Kymco’nun Avrupa’daki pazar payı yüzde 11’e ulaştı. Heyecanımız uzun vadede Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapabilmek. Bu hayalle yola çıktık, başarırız. En üst düzeyde ziyaretimize gelen Kymco’dan tüm desteği alacağımızın sözünü aldık” açıklamasında bulundu.
OTOMOTİVDEKİ BAŞARI MOTOSİKLETTE DE OLUR
Türkiye’nin önemli bir otomotiv üretim üssü olduğuna da dikkat çeken Dağtekin, “Türkiye otomotivde çok önemli bir üs. 2 milyona yakın üretim kapasitesi ve bunu destekleyen yan sanayisi var. Avrupa’nın bu anlamda belki en gelişmiş ülkelerinden biriyiz. Motosiklette de otomotivde gösterdiğimiz başarıyı tekrarlayıp, Avrupa’ya yönelik motosiklet üretimi yapabileceğimize de inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
İKİ TEKERDE ÜS OLUYORUZ
- Trafiğe kayıtlı 3,5 milyon motosikletin olduğu Türkiye’de geçtiğimiz yıl iç pazar satışları ise 250 bini geçti. 1 milyona yakın yerli ve yabancı üreticinin boy gösterdiği motosiklette yerlilerin payı yüzde 60’ı geçiyor. Kuralkan Motosiklet günlük 1000 adetlik yıllık 300 bini geçen kapasitesiyle en büyük üretici konumunda bulunurken, Uğur Monidal yıllık 200 bin adet, Asya Motor yıllık 150 bin adet, Kuba Motor yıllık 120 bin adet, Volta Motor yıllık 110 bin adet ve Falcon Motor yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.