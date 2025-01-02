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Galaksinin en nadir olayı: Çıplak gözle bile görülebilecek

Galaksinin en nadir olayı: Çıplak gözle bile görülebilecek

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:322/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kanlı aylar, tutulmalar ve meteor yağmurları...2025'in gökyüzü takvimi belli oldu. Bu yıl, gökyüzü tutkunları için etkileyici bir yıl olacak. Yıl boyunca, göz kamaştırıcı tutulmalardan nadir gezegen hareketlerine kadar birçok olağanüstü astronomik olay gözlemlenebilecek. İşte 2025'te kaçırmamanız gereken en önemli 12 gökyüzü olayı...

Aurora gösterileri herkesi büyüleyecek

Güneş aktivitelerinin yoğunlaştığı bu dönemde, etkileyici aurora gösterileri izlenebilecek. Özellikle kutup bölgelerinde büyüleyici manzaralar bekleniyor.


Dünya'ya en yakın konumuna gelecek 

Kızıl Gezegen, 2025 Ocak ayında Dünya'ya en yakın konumuna gelecek ve tüm gece boyunca izlenebilecek.


Venüs göz kamaştıracak

Yılın başında Venüs, alacakaranlık gökyüzünde en parlak haliyle göz kamaştıracak.


Galaksinin en nadir olayı: Nesiller boyu sadece bir kez yaşanıyor

Nadir bir astronomik olay olan Büyük Ay Durması, Ay'ın yörüngesindeki geniş salınımlarını gözler önüne seriyor. Bu nesiller boyunca yalnızca bir kez yaşanıyor.


Satürn halkaları

2025 yılında Satürn’ün halkaları, Dünya’dan bakıldığında neredeyse kaybolacak kadar ince bir açıyla görülecek.


Çıplak gözle bile görülebilecek

Ocak ayında G3 ATLAS Kuyruklu Yıldızı’nın parlaklığı negatif büyüklüklere ulaşabilir ve çıplak gözle dahi gözlemlenebilir hale gelebilir.


Ay tutulması

2025’te dünya çapında iki tam ay tutulması gerçekleşecek.


Teleskobunu alan izlemeye gidecek

Bu yıl Spica, Regulus ve Antares gibi parlak yıldızlar Ay tarafından örtülecek. Bu nadir okültasyonlar, teleskop sahipleri için kaçırılmayacak anlar sunuyor.


Üç önemli gök cismi buluşacak

Ay, 2025 boyunca yıldız ve gezegen okültasyonlarıyla sık sık buluşacak. Yıl boyunca nadir bir şekilde üç önemli gök cismini içeren okültasyonlar izlenebilecek.


Gökyüzünde görsel şölen

Ay, 2025’te Satürn ve Mars ile birçok kez yakınlaşarak gökyüzünde görsel bir şölen sunacak.


Üçlü kavuşum

Ay, Venüs ve Regulus yıldızının yakınlaşmasıyla gökyüzünde 'gülümseyen bir yüz' oluşturacak. Bu eşsiz olay, gökyüzü gözlemcileri için unutulmaz bir manzara sunacak.


Herkes izlemek için akın edecek

Ay, 2025 yılı boyunca her geçişinde Messier 45 (Ülker) yıldız kümesinin bir bölümünü örtecek. Bu olay, özellikle fotoğrafçılık tutkunları için mükemmel bir hedef olacak.


#Galaksi
#astronomi
#2025

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