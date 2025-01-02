Kanlı aylar, tutulmalar ve meteor yağmurları...2025'in gökyüzü takvimi belli oldu. Bu yıl, gökyüzü tutkunları için etkileyici bir yıl olacak. Yıl boyunca, göz kamaştırıcı tutulmalardan nadir gezegen hareketlerine kadar birçok olağanüstü astronomik olay gözlemlenebilecek. İşte 2025'te kaçırmamanız gereken en önemli 12 gökyüzü olayı...
Aurora gösterileri herkesi büyüleyecek
Güneş aktivitelerinin yoğunlaştığı bu dönemde, etkileyici aurora gösterileri izlenebilecek. Özellikle kutup bölgelerinde büyüleyici manzaralar bekleniyor.
Dünya'ya en yakın konumuna gelecek
Kızıl Gezegen, 2025 Ocak ayında Dünya'ya en yakın konumuna gelecek ve tüm gece boyunca izlenebilecek.
Venüs göz kamaştıracak
Yılın başında Venüs, alacakaranlık gökyüzünde en parlak haliyle göz kamaştıracak.
Galaksinin en nadir olayı: Nesiller boyu sadece bir kez yaşanıyor
Nadir bir astronomik olay olan Büyük Ay Durması, Ay'ın yörüngesindeki geniş salınımlarını gözler önüne seriyor. Bu nesiller boyunca yalnızca bir kez yaşanıyor.
Satürn halkaları
2025 yılında Satürn’ün halkaları, Dünya’dan bakıldığında neredeyse kaybolacak kadar ince bir açıyla görülecek.
Çıplak gözle bile görülebilecek
Ocak ayında G3 ATLAS Kuyruklu Yıldızı’nın parlaklığı negatif büyüklüklere ulaşabilir ve çıplak gözle dahi gözlemlenebilir hale gelebilir.
Ay tutulması
2025’te dünya çapında iki tam ay tutulması gerçekleşecek.
Teleskobunu alan izlemeye gidecek
Bu yıl Spica, Regulus ve Antares gibi parlak yıldızlar Ay tarafından örtülecek. Bu nadir okültasyonlar, teleskop sahipleri için kaçırılmayacak anlar sunuyor.
Üç önemli gök cismi buluşacak
Ay, 2025 boyunca yıldız ve gezegen okültasyonlarıyla sık sık buluşacak. Yıl boyunca nadir bir şekilde üç önemli gök cismini içeren okültasyonlar izlenebilecek.
Gökyüzünde görsel şölen
Ay, 2025’te Satürn ve Mars ile birçok kez yakınlaşarak gökyüzünde görsel bir şölen sunacak.
Üçlü kavuşum
Ay, Venüs ve Regulus yıldızının yakınlaşmasıyla gökyüzünde 'gülümseyen bir yüz' oluşturacak. Bu eşsiz olay, gökyüzü gözlemcileri için unutulmaz bir manzara sunacak.
Herkes izlemek için akın edecek
Ay, 2025 yılı boyunca her geçişinde Messier 45 (Ülker) yıldız kümesinin bir bölümünü örtecek. Bu olay, özellikle fotoğrafçılık tutkunları için mükemmel bir hedef olacak.