Gizli cennet Avla Kanyonu: Yer yer 60 santimetreye kadar daralan geçitler ziyaretçilerini bekliyor

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Bir ölü üç yaralı

Kayseri’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şakire Gökkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer üç yaralının tedavileri ise Kayseri Şehir Hastanesi’nde sürüyor.