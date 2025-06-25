Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adalet Bakanı Tunç: "Cezasızlık algısı ortadan kalkacak"

Adalet Bakanı Tunç: "Cezasızlık algısı ortadan kalkacak"

11:1225/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ndeki denetimli serbestlik sistemine ilişkin "Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz." dedi. Tunç, bir yıl ceza alan suçluların en az 18 gün cezaevinde kalacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ndeki denetimli serbestlik sistemine ilişkin "Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz." dedi. Tunç, bir yıl ceza alan suçluların en az 18 gün cezaevinde kalacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 10. Yargı Paketi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemeyle ceza infaz sisteminde önemli bir adım atıldığını belirten Tunç, özellikle toplumda tartışmalara neden olan cezasızlık algısının giderileceğini söyledi. Açıklamalarında denetimli serbestlik sistemine ve infaz sürelerine dair net bilgiler paylaşan Tunç, düzenlemenin yargıya olan güveni artıracağını ifade etti.

10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz sistemine yönelik getirilen yeni düzenlemeyle toplumda oluşan cezasızlık algısını sona erdirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tunç, "Aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi" diyerek, artık ceza alan herkesin belli bir süreyi cezaevinde geçirmek zorunda kalacağını vurguladı.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Tunç: “Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi” Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi. Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak.”


“Denetimli serbestlik sistemi güçlendirilecek”

Tunç, denetimli serbestlik sistemine de dikkat çekerek şunları kaydetti:


“Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya, sistemi geliştirmeye kararlıyız.”


“Tarafsız ve bağımsız yargıyı daha da güçlendireceğiz”

Tunç, açıklamasının sonunda yargı bağımsızlığına da değinerek şu ifadeleri kullandı:


“Tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”



#Yılmaz Tunç
#10. yargı paketi
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 OBP güncelleme nasıl yapılır? OBP güncelleme için son gün ne zaman?