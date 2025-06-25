10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz sistemine yönelik getirilen yeni düzenlemeyle toplumda oluşan cezasızlık algısını sona erdirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tunç, "Aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi" diyerek, artık ceza alan herkesin belli bir süreyi cezaevinde geçirmek zorunda kalacağını vurguladı.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;





Tunç: “Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi” Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:





“Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi. Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak.”





“Denetimli serbestlik sistemi güçlendirilecek”





Tunç, denetimli serbestlik sistemine de dikkat çekerek şunları kaydetti:





“Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya, sistemi geliştirmeye kararlıyız.”





“Tarafsız ve bağımsız yargıyı daha da güçlendireceğiz”





Tunç, açıklamasının sonunda yargı bağımsızlığına da değinerek şu ifadeleri kullandı:





“Tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”







