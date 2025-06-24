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Dışişleri Bakanlığı: Tarafları ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Tarafları ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz

13:4124/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
AA
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Dışişleri Bakanlığı; Tarafları tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyorum
Dışişleri Bakanlığı; Tarafları tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyorum

Dışişleri Bakanlığı; İran İsrail arasında sağlanan ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(İran-İsrail) Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı; İran İsrail arasında sağlanan ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz.


Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz.



#Dışişleri Bakanlığı
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