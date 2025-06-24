Dışişleri Bakanlığı: Tarafları ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı; Tarafları tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyorum
Dışişleri Bakanlığı; İran İsrail arasında sağlanan ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(İran-İsrail) Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı; İran İsrail arasında sağlanan ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz.
Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz.
#Dışişleri Bakanlığı
#ateşkes
#rivayet