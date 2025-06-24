Orta Doğu'daki savaşta 12 gün sonra ateşkes ilan edildi. Ancak İsrail saatler sonra İran'ın ateşkesi bozarak İsrail'in Hayfa kentine balistik füze attığını iddia etti. İran televizyonu bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve İsrail'i Tahran'a saldırmak için "yalan haber yaymakla" suçladı





İRAN'DAN O İDDİALARA YALANLAMA





İran devlet televizyonu, İsrail'in füze saldırısı düzenlendiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. İranlı yetkililer, İsrail'i Tahran'a saldırmak için "yalan haber yaymakla" suçladı. Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın sabah saatlerinde başlayan ateşkese uyduğu belirtildi.





Ne olmuştu?





ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.





Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirdi.





Trump, Truth Social hesabından "Herkese Tebrikler!" başlığı ile yaptığı paylaşımında, "İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır" dedi.





Trump, mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı: Resmi olarak, ateşkesi ilk olarak İran başlatacak, 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, “12 GÜNLÜK SAVAŞ”IN RESMİ SONU, tüm dünya tarafından selamlanacaktır."







