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Trump: İran-İsrail ateşkesi artık yürürlükte, lütfen ihlal etmeyin

Trump: İran-İsrail ateşkesi artık yürürlükte, lütfen ihlal etmeyin

10:4624/06/2025, Salı
IHA
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Trump paylaşımında, "Ateşkes artık yürürlükte. Lütfen ihlal etmeyin!" ifadelerini kullandı
Trump paylaşımında, "Ateşkes artık yürürlükte. Lütfen ihlal etmeyin!" ifadelerini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail ateşkesinin artık yürürlükte olduğunu, ateşkesin ihlal edilmemesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı son paylaşımda, İran ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği belirtti.


Trump paylaşımında, "Ateşkes artık yürürlükte. Lütfen ihlal etmeyin!" ifadelerini kullandı. Trump, NBC News kanalına telefonla verdiği röportajda ise İsrail-İran arasındaki ateşkesin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini vurguladı. Trump, "Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek" dedi. İki ülke arasındaki saldırıların tamamen bitip bitmediği sorulan Trump, "Evet. Bir daha asla birbirlerine ateş edeceklerine inanmıyorum" şeklinde konuştu.



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