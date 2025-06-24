Netanyahu ateşkes teklifini kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes, İran basınına göre sabah saat 07.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen İran’dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.