Netanyahu ateşkes teklifini kabul etti

İsrail, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes, İran basınına göre sabah saat 07.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen İran’dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.
Erakçi: İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail’di.” açıklamasında bulundu.
Netanyahu: Kabul ediyoruz
İsrail, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.