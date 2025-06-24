Trump duyurdu: İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandı

İsrail ile İran arasındaki savaşın 12'nci gününde ateşkes sağlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında tam ve kapsamlı bir ateşkes konusunda tam mutabakat sağlandığını duyurdu.

"12 saatin sonunda savaş resmen bitecek"

Truth hesabından paylaşımda bulunan Trump, ateşkesin 12 saat süreceğini ve bu sürenin sonunda savaşın resmi olarak sona ermiş sayılacağını belirtti.

Ateşkese resmi olarak ilk İran'ın başlayacağını belirten Trump, "12. saatin sonunda ise İsrail ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, dünya tarafından 12 Günlük Savaş’ın resmen sona erdiği ilan edilecektir. Her bir ateşkes diliminde, diğer taraf sakin ve saygılı kalacaktır." dedi.

Paylaşımında İsrail ve İran'ı bu savaşı sonlandırma konusunda gösterdikleri direnç, cesaret ve zekâdan dolayı yürekten tebrik ettiğini ifade eden Trump, "Bu, yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu’yu yok edebilecek bir savaş olabilirdi. Ama öyle olmadı — ve asla da olmayacak!" dedi.

Ateşkesi Truth'tan duyurdu

Trump yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese tebrikler! İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki tarafın da hâlihazırda devam eden son operasyonlarını tamamlamasının ardından) geçerli olacak şekilde, tam ve kapsamlı bir ateşkes konusunda tam mutabakat sağlanmıştır!

Bu ateşkes, 12 saat sürecek ve bu sürenin sonunda savaş resmi olarak sona ermiş sayılacaktır.

Resmî olarak, ateşkese ilk olarak İran başlayacak; 12. saatin sonunda ise İsrail ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, dünya tarafından 12 Günlük Savaş’ın resmen sona erdiği ilan edilecektir. Her bir ateşkes diliminde, diğer taraf sakin ve saygılı kalacaktır.

Her şey olması gerektiği gibi ilerlediği takdirde — ki öyle olacak — İsrail ve İran’ı, bu savaşı sonlandırma konusunda gösterdikleri direnç, cesaret ve zekâdan dolayı yürekten tebrik ediyorum. Bu, yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu’yu yok edebilecek bir savaş olabilirdi. Ama öyle olmadı ve asla da olmayacak!

Tanrı İsrail’i korusun, Tanrı İran’ı korusun, Tanrı Orta Doğu’yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri’ni korusun ve Tanrı dünyayı korusun."







