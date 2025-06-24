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İran'dan ateşkes açıklaması: Bu zafer, düşmanı tek taraflı saldırılarını durdurmaya mecbur bıraktı

İran'dan ateşkes açıklaması: Bu zafer, düşmanı tek taraflı saldırılarını durdurmaya mecbur bıraktı

12:2124/06/2025, Salı
IHA
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran ile İsrail arasındaki ateşkes sürecine ilişkin açıklama yayınladı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran ile İsrail arasındaki ateşkes sürecine ilişkin açıklama yayınladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran ile İsrail arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yayınladığı açıklamada, "Bu süreçte, kazanılan caydırıcı güç, 12 gün boyunca etkili bir şekilde kullanıldı ve her saldırıya zamanında ve dengeli şekilde karşılık verildi. Bu zafer, düşmanı pişman olmaya ve tek taraflı saldırılarını durdurmaya mecbur bıraktı" denildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkes sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.


Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığına ve halkın direnişine vurgu yapılarak, düşmanın tek taraflı olarak saldırılarını durdurmak zorunda kaldığı belirtildi. Açıklamada, "Siyonist düşmanın saldırısının ardından, Silahlı Kuvvetlerimiz, düşmanın her saldırısına örnek bir kahramanlıkla karşılık verdi. Bu karşılıkların sonuncusunda ABD'nin El-Udeyd üssü ve ardından işgal altındaki topraklar füze saldırılarıyla hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

'Her saldırıya zamanında ve dengeli şekilde karşılık verildi'

İran halkının birlik ve beraberliğinin altı çizilen açıklamada, "Milletimizin eşsiz direnişi, dikkati ve doğru zamanda verdiği tepkiler, düşmanın temel stratejisini boşa çıkardı. Bu süreçte kazanılan caydırıcı güç, 12 gün boyunca etkili bir şekilde kullanıldı ve her saldırıya zamanında ve dengeli şekilde karşılık verildi. Bu zafer, düşmanı pişman olmaya ve tek taraflı saldırılarını durdurmaya mecbur bıraktı" denildi.


İran ordusunun hazır ve tetikte olduğu vurgulanan bildiride, "Silahlı Kuvvetlerimiz, düşmanın sözlerine güvenmeden tetikte bekliyor ve her türlü saldırıya kararlı ve caydırıcı bir şekilde karşılık vermeye hazırdır" denildi.


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