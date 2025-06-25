İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 806 kişi gözaltı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 806 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde 24 Haziran'da gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.
İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1391 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteriyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulaması
İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1349 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında 326 bin 653 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 387 şüphelinin de bulunduğu toplam 806 kişi gözaltına alındı.
Trafik denetimlerinde ise 38 bin 732 araç ve 1906 motosiklet kontrol edildi, 1944 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde 975 bin 294 lira tutarında trafik cezası kesildi.