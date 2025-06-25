İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 806 kişi gözaltı

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1391 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteriyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.





İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulaması





İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1349 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında 326 bin 653 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 387 şüphelinin de bulunduğu toplam 806 kişi gözaltına alındı.





Denetimlerde 28 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1 yarı otomatik silah ve 34 fişek ele geçirilirken, 1562 gram uyuşturucu madde, 2 kilo 976 gram kimyasal madde, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 60 lira ile 70 avro ele geçirildi.





Ekiplerce 198 umuma açık iş yeri denetlendi.





Trafik denetimlerinde ise 38 bin 732 araç ve 1906 motosiklet kontrol edildi, 1944 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 975 bin 294 lira tutarında trafik cezası kesildi.







