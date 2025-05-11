Alkollü sürücü 25 kilometre kaçtığı polisi canından bezdirdi: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Megafonlu uyarı ve 'dur' ihtarına rağmen Orhan E., aracıyla Erzurum-Aşkale kara yolunda kaçışını sürdürdü.

Ters kelepçe takılarak ekip otosuna bindirilen Orhan E.'nin yapılan kontrolünde 2.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Çeşitli suçlardan 20 kaydı bulunduğu öğrenilen Orhan E. hakkında 'alkollü araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 7 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine 2055 yılına kadar el konulduğu belirlendi.