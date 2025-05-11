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Alkollü sürücü 25 kilometre kaçtığı polisi canından bezdirdi: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Alkollü sürücü 25 kilometre kaçtığı polisi canından bezdirdi: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

15:1911/05/2025, Pazar
DHA
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Orhan E., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülürken kullandığı araç da otoparka çekildi.
Orhan E., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülürken kullandığı araç da otoparka çekildi.

Aziziye ilçesinde polisin ihtarına uymayıp, hafif ticari araçla kaçan sürücü, 25 kilometrelik takip sonunda durduruldu. 2.87 promil alkollü çıkan ve çeşitli suçlardan 20 kaydı olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine, 2060 yılına kadar el konuldu.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde Orhan E., kullandığı hafif ticari araçla bir başka otomobile çarparak kaçtı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, aracı takibe aldı.


Megafonlu uyarı ve 'dur' ihtarına rağmen Orhan E., aracıyla Erzurum-Aşkale kara yolunda kaçışını sürdürdü.






POLİS ARACI ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Takip sırasında polis aracı, önünde ilerleyen tıra çarpmaktan son anda kurtuldu.


Ekipleri alarma geçiren Orhan E., yarım saat süren takibin ardından Aşkale Uygulama Noktası'nda silah doğrultularak durdurulabildi.





2.87 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ters kelepçe takılarak ekip otosuna bindirilen Orhan E.'nin yapılan kontrolünde 2.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.


Orhan E., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülürken kullandığı araç, otoparka çekildi.



EHLİYETİNE EL KONMA SÜRESİ 2060'A UZATILDI

Çeşitli suçlardan 20 kaydı bulunduğu öğrenilen Orhan E. hakkında 'alkollü araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 7 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine 2055 yılına kadar el konulduğu belirlendi.


8'inci kez alkollü araç sürerken yakalanan Orhan E.'nin ehliyetine el konma süresi 2060 yılına kadar uzatıldı.





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