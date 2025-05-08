Bursa'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kendini böyle savundu: 'Burada yatıp uyuyacaktım'

Son olarak Osmangazi ilçesinde uygulama yapan ekipler, trafik canavarlarına geçit vermedi.Uygulama sırasında polis ekiplerini gören kamyonet, boş alana aracı çekerek ekiplerden saklanmak istedi.

Polisle kovalamaca oynayan alkollü sürücü yakalanınca veryansın etti: 'Bıktım bu hayattan yaşamak istemiyorum'

SADECE 200 METRE KAÇABİLDİ

SADECE 200 METRE KAÇABİLDİ

Basın mensubunun 'Neden kaçtınız?' sorusuna, 'Ben yatacaktım orada' diye cevap veren alkollü sürücü Engin G., 0.82 promil alkollü çıktı.