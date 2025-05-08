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Bursa'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kendini böyle savundu: 'Burada yatıp uyuyacaktım'

Bursa'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kendini böyle savundu: 'Burada yatıp uyuyacaktım'

11:168/05/2025, Perşembe
IHA
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Alkollü sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası kesilirken, aracı ise otoparka çekildi.
Alkollü sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası kesilirken, aracı ise otoparka çekildi.

Kentte denetim yapan ekipleri gören alkollü sürücü, 'dur' ihtarına uymadı. Bir süre sonra, uygulama noktasında yakalanan sürücü, basın mensubunum 'Neden kaçtın' sorusuna, 'Burada yatıp uyuyacaktım' cevabını verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde alkol denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Son olarak Osmangazi ilçesinde uygulama yapan ekipler, trafik canavarlarına geçit vermedi.Uygulama sırasında polis ekiplerini gören kamyonet, boş alana aracı çekerek ekiplerden saklanmak istedi.


Polis ekiplerinin yanına geldiğini gören sürücü, gaza basarak ekiplerden kaçtı.




SADECE 200 METRE KAÇABİLDİ

200 metre ilerideki uygulama noktasına takılan Engin G., yakayı ele verdi.


Basın mensubunun 'Neden kaçtınız?' sorusuna, 'Ben yatacaktım orada' diye cevap veren alkollü sürücü Engin G., 0.82 promil alkollü çıktı.


9 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Alkollü çıkan sürücü, basın mensubunun kendisine sorduğu soruları da cevapsız bıraktı.


Alkollü sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası kesilirken, aracı ise otoparka çekildi.



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