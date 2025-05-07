Polisle kovalamaca oynayan alkollü sürücü yakalanınca veryansın etti: 'Bıktım bu hayattan yaşamak istemiyorum'

"Kaçtım işte, bırakın kardeşim" diyen sürücü, "35 milyar yazdınız arife günü. 1 ay oruç tuttum, sonra yine alkole düştüm. 35 bin lira yazdınız, yazık değil mi? Yeter artık yıldım. Şuraya çıkıp atladıktan sonra bana gelip aşağıda ne soracaksınız? 'Niye öldürüyorsun kendini?' diye mi soracaksınız? Yıldım artık, yemin ediyorum yıldım. Bıktım ben bu hayattan, vallahi yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.