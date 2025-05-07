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Polisle kovalamaca oynayan alkollü sürücü yakalanınca veryansın etti: 'Bıktım bu hayattan yaşamak istemiyorum'

Polisle kovalamaca oynayan alkollü sürücü yakalanınca veryansın etti: 'Bıktım bu hayattan yaşamak istemiyorum'

11:227/05/2025, Çarşamba
IHA
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İhtara uymayan sürücü motosikletle kaçarken polis ekibi de şahsı takip etti
İhtara uymayan sürücü motosikletle kaçarken polis ekibi de şahsı takip etti

Kent merkezinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü motosiklet sürücüsü, "Bıktım bu hayattan, yaşamak istemiyorum" diyerek polise dert yandı. Sürücüye çeşitli maddelerden 76 bin TL para cezası kesildi.

Aksaray'da bir motosiklet sürücüsünden şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu.


İhtara uymayan sürücü motosikletle kaçarken polis ekibi de şahsı takip etti.


Bir süre yaşanan kovalamacada Pembe Köşk karşısında duran motosiklet sürücüsü, polis ekiplerince yakalanarak motordan indirildi.


Kimlik kontrolünden geçirilen şahsın M.Ş. olduğu belirlenirken şahıs, trafik ekiplerince alkol kontrolünden geçirildi.





CEZA YAZILACAĞINI ANLAYINCA "YAŞAMAK İSTEMİYORUM" DEDİ

Alkolmetre ile yapılan ölçümde sürücü 1.66 promil alkollü çıkarken ceza yazılacağını öğrenen sürücü, polis ekiplerine dert yandı.


"Kaçtım işte, bırakın kardeşim" diyen sürücü, "35 milyar yazdınız arife günü. 1 ay oruç tuttum, sonra yine alkole düştüm. 35 bin lira yazdınız, yazık değil mi? Yeter artık yıldım. Şuraya çıkıp atladıktan sonra bana gelip aşağıda ne soracaksınız? 'Niye öldürüyorsun kendini?' diye mi soracaksınız? Yıldım artık, yemin ediyorum yıldım. Bıktım ben bu hayattan, vallahi yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.



5 YIL SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan sorgulamasında sürücünün daha önceden de 3 kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edilirken, ehliyetine el konulma süresi 5 yıla çıkarıldı.


Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 76 bin lira ceza kesilirken motosiklet, trafikten menedilerek otoparka çektirildi.


Yasal sınırın 3 katı alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere asayiş ekiplerince polis merkezi amirliğine götürüldü.



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