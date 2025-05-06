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Beşiktaş'ta feci kaza: Alkollü sürücü direğe çarptı

Beşiktaş'ta feci kaza: Alkollü sürücü direğe çarptı

14:516/05/2025, Salı
DHA
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Beşiktaş'ta otomobille seyir halinde olan Fahim Barış S. (26), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kaza sonucu ters dönen araçtaki sürücü Fehim Barış S. ve yolcu Ecehan B. (26) hafif yaralanırken, Onur Şükrü Yılmaz (29) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muayenesinde 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilen Fahim Barış S. tutuklandı.

Olay, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 00.10 sıralarında Konaklar Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sürücü Fahim Barış S., 34 GRM 570 plakalı otomobille Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer istikametine ilerlemeye başladı. Bir süre sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü.

29 yaşındaki Onur Şükrü Yılmaz hayatını kaybetti

Kazada araç sürücüsü Fahim Barış S. ve yolcu Ecehan B. hafif yaralanırken, Onur Şükrü Yılmaz ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı Fahim Barış S. ve Ecehan B. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Onur Şükrü Yılmaz ise Sarıyer'deki Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Alkollü sürücü tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılan otomobil ise emniyet otoparkına götürüldü. Diğer yandan hastanede tedavisi tamamlanan sürücü Fahim Barış S.'nin muayenesinde kaza sırasında 0.50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün emniyette ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü Fahim Barış S., 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Onur Şükrü Yılmaz'ın cenazesi dün Yeniköy Cevahirler Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan namaz sonrasında toprağa verildi. Yaralanan Ecehan B.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.




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