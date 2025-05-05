Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da genç sürücünün feci ölümü

Ankara'da genç sürücünün feci ölümü

23:335/05/2025, Monday
DHA
Sonraki haber
24 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
24 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Eray Demirci (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı- Ankara kara yolunda meydana geldi. Eray Demirci yönetimindeki 40 ABE 529 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonuşu şarampole savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Ayaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Ankara
#Kaza
#Şarampol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor