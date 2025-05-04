3+1 olarak satın aldığı ev 1+1 çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Avukat Senem Yılmazel, müvekkilinin Almanya'da yaşadığını ve yazları Ankara'ya geldiğini belirterek, "Müvekkilim aldığı eve taşınmak istediğinde 140 metrekarelik evinin çok küçük olduğunu fark etmiş ve bana başvuru yaptı. Daha sonra biz Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bir tespit yaptırdık. Fakat orada çok ilginç bir şeyle karşılaştık. Müvekkilimin dairesinin büyük bir kısmını yan daireye dahil edildiğini tespit edildi. Daha sonra biz komşusuna bir ihtarname gönderdik. Fakat karşı taraf maalesef anlaşmadı ve biz dava açmak zorunda kaldık. Bilirkişi incelemesi yapıldı, keşif yapıldı. Müvekkilimin dairesinin çok büyük bir kısmını yan daireye dahil edildiği, yan dairenin büyütüldüğü, 1+1 dairenin 3+1 çıkarıldığı tespit edildi. Bizim dava konumuz; meni müdahale ve işgal tazminatıydı. Daha sonra karar verildi. Müvekkilime işgal tazminatı ödenmesine karar verildi ve meni müdahale kararı çıktı. Bundan sonra karar kesinleşti ve oranın yıkılması gerekiyordu fakat taraflar anlaştılar. Karşı taraf tekrar bedel ödemek zorunda kaldı. Müvekkilimden kendi kısmını satın aldı. Aslında komşusu da mağdur oldu. O gidip evini görerek almış, maalesef kandırılmış gibi bir durum söz konusu aslında komşusu için. Aslında yan daire 1+1 iken yan daire 3+1'e büyütülmüş" dedi.