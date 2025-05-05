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Dört ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 43 tutuklama

Dört ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 43 tutuklama

09:315/05/2025, Pazartesi
DHA
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Foto: arşiv.
Foto: arşiv.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 71 şüpheliden, 43'ünün tutuklandığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı, mala zarar verme, insan kaçakçılığı, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Denizli'de D.S.'nin, İzmir'de M.K.'nın (yurt dışı firar), Kırklareli'de N.G.'nin, İstanbul'da D.A. (yurt dışı firar), İ.A. (yurt dışı firar) ve B.G.'nin (yurt dışında tutuklu) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; D.S. ve N.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 71 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor"
dedi.

'KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

Operasyonu gerçekleştiren görevlileri tebrik eden Yerlikaya,
"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" i
fadelerini kullandı.



#İçişleri Bakanlığı
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