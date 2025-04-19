Silahlı saldırının perde arkasından suç örgütü çıktı

Buca ilçesinde 11 Nisan günü Y.S. (41) isimli şahsa yönelik düzenlenen silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda yurt dışında firari olarak bulunan M.K. (34) adlı suç örgütü elebaşının azmettirmesiyle planlı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Şırnak ve Bursa illerinde 14 Nisan günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda suç örgütü kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan 12 şüpheli yakalanırken 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.