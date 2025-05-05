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Açılış yapacakken kaza yaptılar: Kontrolden çıkan servis iş yerine girdi

Açılış yapacakken kaza yaptılar: Kontrolden çıkan servis iş yerine girdi

18:285/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
AA
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Karabük'te kontrolden çıkan öğrenci servisi iş yerine girdi
Karabük'te kontrolden çıkan öğrenci servisi iş yerine girdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenci servis aracının kontrolden çıkarak bir iş yerine girmesi sonucu minibüste ve iş yerinde hasar oluştu. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza anında iş yerinde olan Hüseyin Gürbüztürk'ü sandalye kurtardı.

Sadettin O. idaresindeki 78 S 6046 plakalı minibüs, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde kontrolden çıkarak tütün ürünleri satan iş yerine girdi.

Kaza sonucu minibüste ve iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın gerçekleştiği iş yeri.
Kaza anında iş yerinde olan Hüseyin Gürbüztürk, gazetecilere,
"İçerdeydim. Direkt içeri girdi. Aramda 30 santimetre yoktu. Sandalye kurtardı. Bugün açılışını yapacaktık."
dedi.


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