Taktıkları emniyet kemeri kaza yapan çifti hayata bağladı

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çelik bariyere çarptı ve su kanalına devrildi. Araç içerisinde bulunan çift, taktıkları emniyet kemerleri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen otomobilde emniyet kemeri takılı olan çift yara almadan kurtuldu.
Ahmet Kılıç yönetimindeki 41 NF 149 plakalı otomobil, Samsun Sinop Karayolu Kozköy Mahallesi'nde çelik bariyere çarptı ve su kanalına devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan evli çiftin şoka girdiği, emniyet kemeri taktıkları için kazayı yaralanmadan atlattığı belirtildi.