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Samsunda minibüs şarampole yuvarlandı: Bir kişi öldü 4 kişi yaralandı

Samsunda minibüs şarampole yuvarlandı: Bir kişi öldü 4 kişi yaralandı

07:523/05/2025, Cumartesi
DHA
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Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Samsun Bafra'da Yunus Emre A. (24) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, minibüste sıkışan Merve Turhal'ın (25) yaşamını yitirdiği, sürücü ile araçta bulunan Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ve Müge K.'nın (25) yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Merve Turhal'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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