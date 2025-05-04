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Samsun'da feci olay: İnşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

Samsun'da feci olay: İnşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

13:254/05/2025, Pazar
DHA
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Yaralanan Ferman Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralanan Ferman Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen Ferman Ü. (27), yaralandı.

Samsun'daki olay, saat 10.00 sıralarında Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi 1391. Sokak'ta meydana geldi. 8 katlı inşaatın 2'nci katında dış cephe mantolama işi yapan Ferman Ü., dengesini kaybedip, zemine düştü. Yaralanan Ferman Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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