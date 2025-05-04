Samsun'da feci olay: İnşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

Samsun'daki olay, saat 10.00 sıralarında Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi 1391. Sokak'ta meydana geldi. 8 katlı inşaatın 2'nci katında dış cephe mantolama işi yapan Ferman Ü., dengesini kaybedip, zemine düştü. Yaralanan Ferman Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.