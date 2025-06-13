Arsuz'da yılan paniği: Evinin balkonunda görünce hayatının şokunu yaşadı

Arsuz'da evin balkonunda yılan paniği
Hatay'ın Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde bir evin balkonunda yılan görüldü. Ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine ekiplerdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri özel aparatla yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.
Hatay'da bir evin balkonunda görülen yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.
Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde bir evin balkonunda yılan görüldü. Ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine ekiplerdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri özel aparatla yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.
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