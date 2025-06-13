Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Arsuz'da yılan paniği: Evinin balkonunda görünce hayatının şokunu yaşadı

Arsuz'da yılan paniği: Evinin balkonunda görünce hayatının şokunu yaşadı

09:5113/06/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Arsuz'da evin balkonunda yılan paniği
Arsuz'da evin balkonunda yılan paniği

Hatay'ın Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde bir evin balkonunda yılan görüldü. Ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine ekiplerdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri özel aparatla yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.

Hatay'da bir evin balkonunda görülen yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde bir evin balkonunda yılan görüldü. Ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine ekiplerdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri özel aparatla yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.



#Arsuz
#yılan
#Hatay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'yi kaçırana emeklilik kilidi açıldı: SGK, SSK başlangıç tarihi 1993-2013 arası olan 47-48-49-50 yaşındaki kadın erkek yaş tablosu