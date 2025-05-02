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Okul yemeğinden ölü yılan çıktı: Yüzlerce öğrenci zehirlendi

Okul yemeğinden ölü yılan çıktı: Yüzlerce öğrenci zehirlendi

11:162/05/2025, Cuma
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Okul aşçısı yılanı yemekten çıkarıp servise devam etti
Okul aşçısı yılanı yemekten çıkarıp servise devam etti

Okul yemeğinde ölü yılan bulundu, yüzlerce çocuk hastalandı. Olayla ilgili olarak Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) tarafından soruşturma başlatılırken, okul aşçısının yılanı yemekten çıkararak servise devam ettiği ifade edildi.

Okul yemeğinde ölü yılan bulundu, 100'den fazla çocuk hastalandı.


Hindistan’ın doğusundaki Bihar eyaletinde, okul yemeğinde ölü bir yılan bulunmasının ardından 100’den fazla çocuğun hastalandığı bildirildi. Olayla ilgili olarak Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) tarafından soruşturma başlatıldı.

Yılanı yemekten çıkarıp servise devam etti

NHRC tarafından yapılan açıklamada, olayın Bihar eyaletine bağlı Mokama kentinde yaşandığı belirtildi. Yaklaşık 500 öğrenciye ücretsiz olarak sunulan öğle yemeğinde ölü bir yılanın bulunduğu, ancak okul aşçısının yılanı yemekten çıkararak servise devam ettiği ifade edildi.

İnsan hakları ihlali

Komisyon açıklamasında, “İddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğine işaret etmektedir” ifadelerine yer verildi. Eyalet yetkililerinden iki hafta içinde çocukların sağlık durumunu da kapsayan ayrıntılı bir rapor talep edildiği duyuruldu.

Geçmişte de yaşanmıştı

Hindistan’da yoksul ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan ücretsiz okul yemeği uygulaması, ilk kez 1925 yılında güneydeki Chennai kentinde hayata geçirilmişti. Ülke genelinde yaygın olarak uygulanan bu sistemin amacı, çocukların açlıkla mücadelesine destek olmak ve okul devamlılığını artırmaktı.

Ancak geçmişte de gıda güvenliği konusunda ciddi sorunlar yaşanmıştı. 2013 yılında yine Bihar eyaletinde okul yemeğinden zehirlenen 23 çocuk hayatını kaybetmiş, olayda yüksek oranda tarım ilacı tespit edilmişti.



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