Dünya Leopar dehşet saçtı 13 yaralı
ASYA

Leopar dehşet saçtı: 13 yaralı

Hindistan’ın Assam eyaletinde Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü’ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse giren leoparın çevredekilere saldırması sonucu en az 13 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Leopar dehşet saçtı: 13 yaralı
Leopar dehşeti kamerada

Hindistan’ın Assam eyaletine bağlı Jorhat kentinde bulunan Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü’ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse yakınlarda bulunan ormandan geldiği düşünülen bir leopar girdi.


Yetkililerden kaçtığı esnada çevredekilere saldıran leopar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişiyi yaraladı. Polis Şefi Mohan Lal Meena yaralılardan 3’ünün enstitü çalışanı olduğunu belirtirken, "Yaralıların tamamı yerel bir hastaneye sevk edildi" dedi.


Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, leoparın bahçeden kaçarak yola çıktığı ve o esnada bir aracın üzerine atlayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Leopar sınıfa daldı: 10 yaşındaki çocuğa saldırdı
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Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Aligarh kentindeki okulda sıra dışı anlar yaşandı.
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Yiyecek arayan leopar, bir okula girdi. Hayvanın içeri girdiği gören 10 yaşındaki Lucky Raj Singh kaçmaya çalıştığı sırada leoparın saldırısına uğradı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan Singh hastaneye kaldırıldı.
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Singh hastanedeki tedavisinin ardından, Sınıfa girdiğimde bir leopar olduğunu gördüm. Arkamı döndüğüm anda hayvan saldırdı, kolumdan ve sırtımdan ısırdı diyerek sınıftan koşarak çıktığını söyledi.
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Olayın ardından leopar bulunduğu sınıfa kilitlenirken, yetkililere haber verildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde leoparın boş bir sınıfta dolaşmaya başladığı, bir süre sonra sesler duyunca sandalyelerin arasına saklandığı görüldü.
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Leopar saatler süren çalışmanın ardından okuldan çıkarılırken, yetkililer leoparın yakınlardaki ormanlık alandan gelmiş olabileceğini belirtti.
Leopar sınıfa daldı: 10 yaşındaki çocuğa saldırdı
Hindistan'ın Aligarh kentindeki bir okulun sınıfına giren leopar, 1 öğrenciyi yaraladı. Paniğe yol açan leopar, saatler süren çalışmanın ardından okuldan çıkarıldı..

Kirpi leoparı alt etti
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Fotoğrafçı Craig Schraibman, bir leoparın akşam yemeği olarak kirpiyi avlamak istediği anları fotoğrafladı.
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Güney Afrikada çekilen karelerde, bu mücadele leoparın umduğu gibi gitmiyor.
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26 yaşındaki fotoğrafçı Schraibman, leoparın kendisine yaklaşmasına engel olmak isteyen kirpinin dikenlerini çıkardığı anı yakaladı.
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Leopar kirpiye yaklaştıkça yara alıyor.
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En sonunda pes edip uzaklaşıyor.
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Amatör fotoğrafçı ender rastlanan bir olaya şahit oldu.
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Timsahın köpek balığına saldırdığı anı fotoğrafladı.
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Adelaide Nehrindeki mücadelede, timsah ve köpek balığı ölüm kalım mücadelesi veriyor.
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Kirpi leoparı alt etti
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Kirpi leoparı alt etti
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Kirpi leoparı alt etti
Kirpi leoparı alt etti
Güney Afrika'da çekilen görüntülerde, erkek leopar akşam yemeği için gözüne kestirdiği kirpiye yeniliyor. Kendisini dikenleriyle savunan kirpinin sonunda leopar yaralanıyor.

Leopar okulu bastı: 6 yaralı
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Kendisini yabancı bir çevrede bulan ve verilen alarm nedeniyle panikleyen leopar kendisini yakalamak isteyen görevlilere okulun bahçesinde saldırdı.
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Leoparın pençeleriyle aralarında bir vahşi yaşam uzmanı ve olayı görüntülemeye çalışan 2 kameramanın da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
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Uyuşturucu iğneyle vurulan leopara iğnelerin etki etmemesi nedeniyle yakalama operasyonunun 10 saatten fazla sürdüğü bildirildi. Leoparın daha sonra ormanlık alana bırakıldığı açıklandı.
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Okulu leopar bastı: 6 yaralı
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Okulu leopar bastı: 6 yaralı
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Leopar okulu bastı: 6 yaralı
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Leopar okulu bastı: 6 yaralı
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Leopar okulu bastı: 6 yaralı
Leopar okulu bastı: 6 yaralı
Bangalore kentindeki bir okul dün sabaha saatlerinde davetsiz bir misafirle karşılaştı. Güvenlik görevlileri tarafından fark edilen leopar nedeniyle okulda alarm verildi ve yetkililere haber verildi. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen leoparın okulun koridorlarında dolaştıktan sonra mutfağa girdiği de görülüyor.


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