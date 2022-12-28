Dünya 18 çocuğun ölümüne yol açan ilaca ilişkin soruşturma açıldı
ASYA

18 çocuğun ölümüne yol açan ilaca ilişkin soruşturma açıldı

Özbekistan'da Hindistan menşeli bir öksürük şurubunun 18 çocuğun ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
18 çocuğun ölümüne yol açan ilaca ilişkin soruşturma açıldı
Foto: Arşiv

Özbekistan'da Hindistan menşeli bir öksürük şurubunun 18 çocuğun ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturma açıldı.

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Marion Biotech firmasında üretilen "Dok-1 Max" öksürük şurubunun kullanılması sonucunda, 18 çocuğun öldüğü hatırlatıldı.

Söz konusu şurubu ülkeye ithal eden Kuramax Medikal ve bu ilacın ülkede kullanılmasına izin veren "İlaç Standardizasyon Bilimsel Merkezi" yetkilileri hakkında soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı vurgulandı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Semerkant'taki çocuk hastanesinde eylül-aralık aylarında tedavi gören çocuklardan "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 18'inin vefat ettiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

'Etilen glikol' tespit edildi

Açıklamada, bu öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edildiği ve bunun üzerine ülkede ilacın satışının yasaklandığı kaydedilmişti.

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