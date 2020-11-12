CHP yandaşı sendika başkanı Doğan: İzmir depreminde çadırlar Suriyelilere verildi

İzmir’de 30 Ekim'de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk dakikalarından itibaren devlet ve millet el ele seferber oldu. Devlet kurumları, belediyeler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sağlık görevlisi deprem bölgesinde çalışma yürüttü.
“Yardım çadırları Suriyelilere verildi”
Depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası İzmir Şube Başkanı Dr. Tarık Doğan, tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Depremden sonra bölgeye kurulan çadırların Suriyelilere verildiğini söyleyen Doğan, “Bazı çadır bölgelerine, evi hasarlı olmadığı halde durumu suistimal eden, art niyetli kişiler ve Suriyeli sığınmacılar yerleştirildi” ifadelerini kullandı.
“Sağlıkçılar zorla enkaz alanında görevlendirildi”
Doğan, enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için birbiriyle yarışan sağlık görevlilerinin de baskıyla çalıştırıldığını öne sürdü. Doğan, “Sağlık çalışanları yetki ve sorumlulukları yazılı olarak açıkça belirtilmeden görevlendirildi. Görevlendirmenin yapıldığı yerlere intikal ettikten sonra, sözel olarak, ‘göç yolda düzülür’ mantığıyla bu eksiklik giderilmeye çalışıldı” dedi.
“Depremden 1 hafta sonra bile AFAD organize olamadı”
Doğan’ın bir başka tepki çeken söylemi ise AFAD ile ilgili oldu. Doğan, “Depremden 1 hafta sonra bile kamu kurumları hala tam anlamıyla organize olamadı” dedi.