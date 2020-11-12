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Gündem CHP yandaşı sendika başkanı Doğan İzmir depreminde çadırlar Suriyelilere verildi
POLİTİKA İZMİR

CHP yandaşı sendika başkanı Doğan: İzmir depreminde çadırlar Suriyelilere verildi

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası İzmir Şube Başkanı Dr. Tarık Doğan, İzmir depremindeki yardım çalışmalarına yönelik tepki toplayan açıklamalarda bulundu. Sağlık görevlilerinin zorla enkaz altında çalıştırıldığını öne süren Doğan, yardım çadırlarına da Suriyelilerin yerleştirildiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Deprem bölgesine binlerce çadır kuruldu.
Deprem bölgesine binlerce çadır kuruldu.

İzmir’de 30 Ekim'de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk dakikalarından itibaren devlet ve millet el ele seferber oldu. Devlet kurumları, belediyeler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sağlık görevlisi deprem bölgesinde çalışma yürüttü.

İzmir genelinde 1712 çadırın kurulumu tamamlandı
GÜNDEM
İzmir genelinde 1712 çadırın kurulumu tamamlandı

“Yardım çadırları Suriyelilere verildi”

Depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası İzmir Şube Başkanı Dr. Tarık Doğan, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Depremin iki yüzü
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Depremin iki yüzü
İzmir depremiyle derinden sarsıldık. Türkiye İzmir'in yaralarını sarabilmek için tek yürek olurken, devlet, millet el ele verip depremzedeler için var gücüyle mücadele etti. Hayatını kaybedenlere beraber ağladık, kurtarılanlara beraber sevindik. Görmek istediğimiz Türkiye portresi buydu, ancak görmek istemediklerimiz, keşke görmeseydik dediğimiz manzaraları da gördük. İşte, 'gördüklerimiz, iyi ki dediklerimiz ve görmek istemediklerimiz.'

Depremden sonra bölgeye kurulan çadırların Suriyelilere verildiğini söyleyen Doğan, “Bazı çadır bölgelerine, evi hasarlı olmadığı halde durumu suistimal eden, art niyetli kişiler ve Suriyeli sığınmacılar yerleştirildi” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve bakanlar deprem bölgesinde
GÜNDEM
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve bakanlar deprem bölgesinde

“Sağlıkçılar zorla enkaz alanında görevlendirildi”

Doğan, enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için birbiriyle yarışan sağlık görevlilerinin de baskıyla çalıştırıldığını öne sürdü. Doğan, “Sağlık çalışanları yetki ve sorumlulukları yazılı olarak açıkça belirtilmeden görevlendirildi. Görevlendirmenin yapıldığı yerlere intikal ettikten sonra, sözel olarak, ‘göç yolda düzülür’ mantığıyla bu eksiklik giderilmeye çalışıldı” dedi.

Arama kurtarma personeli enkaz alanında gözyaşlarını tutamadı
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Arama kurtarma personeli enkaz alanında gözyaşlarını tutamadı
İzmir depreminin üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarına katılan Tahsin Kaymak, çalışmaların devam ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

O anı unutmayacağız
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O anı unutmayacağız

“Depremden 1 hafta sonra bile AFAD organize olamadı”

Doğan’ın bir başka tepki çeken söylemi ise AFAD ile ilgili oldu. Doğan, “Depremden 1 hafta sonra bile kamu kurumları hala tam anlamıyla organize olamadı” dedi.

Binlerce çadır kuruldu
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Binlerce çadır kuruldu

91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
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91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
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