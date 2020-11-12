CHP yandaşı sendika başkanı Doğan: İzmir depreminde çadırlar Suriyelilere verildi

İzmir’de 30 Ekim'de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk dakikalarından itibaren devlet ve millet el ele seferber oldu. Devlet kurumları, belediyeler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sağlık görevlisi deprem bölgesinde çalışma yürüttü.

GÜNDEM İzmir genelinde 1712 çadırın kurulumu tamamlandı

“Yardım çadırları Suriyelilere verildi”

Depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası İzmir Şube Başkanı Dr. Tarık Doğan, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

OYNAT 02:00 Depremin iki yüzü İzmir depremiyle derinden sarsıldık. Türkiye İzmir'in yaralarını sarabilmek için tek yürek olurken, devlet, millet el ele verip depremzedeler için var gücüyle mücadele etti. Hayatını kaybedenlere beraber ağladık, kurtarılanlara beraber sevindik. Görmek istediğimiz Türkiye portresi buydu, ancak görmek istemediklerimiz, keşke görmeseydik dediğimiz manzaraları da gördük. İşte, 'gördüklerimiz, iyi ki dediklerimiz ve görmek istemediklerimiz.'





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Depremden sonra bölgeye kurulan çadırların Suriyelilere verildiğini söyleyen Doğan, “Bazı çadır bölgelerine, evi hasarlı olmadığı halde durumu suistimal eden, art niyetli kişiler ve Suriyeli sığınmacılar yerleştirildi” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve bakanlar deprem bölgesinde

“Sağlıkçılar zorla enkaz alanında görevlendirildi”

Doğan, enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için birbiriyle yarışan sağlık görevlilerinin de baskıyla çalıştırıldığını öne sürdü. Doğan, “Sağlık çalışanları yetki ve sorumlulukları yazılı olarak açıkça belirtilmeden görevlendirildi. Görevlendirmenin yapıldığı yerlere intikal ettikten sonra, sözel olarak, ‘göç yolda düzülür’ mantığıyla bu eksiklik giderilmeye çalışıldı” dedi.

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GÜNDEM O anı unutmayacağız

“Depremden 1 hafta sonra bile AFAD organize olamadı”

Doğan’ın bir başka tepki çeken söylemi ise AFAD ile ilgili oldu. Doğan, “Depremden 1 hafta sonra bile kamu kurumları hala tam anlamıyla organize olamadı” dedi.

HAYAT Binlerce çadır kuruldu

OYNAT 00:59 91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı İzmir depreminin 91'inci saatinde kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altındaki en net görüntüleri ortaya çıktı. Ayda'nın AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadığı o sıcak görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. BiP'te paylaş

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