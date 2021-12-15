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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Libya ve BAE Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib’i ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Al Dhaheri'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke büyükelçileri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sunuldu.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği: Libya ve BAE Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya ve BAE Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

  • Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende Büyükelçi Mustafa Elgelaib, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Elgelaib’in beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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