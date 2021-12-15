Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Libya ve BAE Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
- Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende Büyükelçi Mustafa Elgelaib, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Elgelaib’in beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.