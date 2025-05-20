Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünü yakalayan bekçiler ile vatandaşlar arasında gerginlik

Edinilen bilgilere göre, Ofis Semti Sanat Sokak'ta ehliyetsiz motosiklet kullandığı öne sürülen bir sürücü, bekçiler tarafından durduruldu. Anonsla birlikte olay yerine trafik polisi ekibi yönlendirildi. Bekçilerin, şüpheliyi bırakmak istememesi üzerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.