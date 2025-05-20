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Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünü yakalayan bekçiler ile vatandaşlar arasında gerginlik

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünü yakalayan bekçiler ile vatandaşlar arasında gerginlik

23:3420/05/2025, Salı
IHA
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Diyarbakır'da yakalanan ehliyetsiz sürücüyü polisler gelene kadar bırakmayan bekçiler ile vatandaş arasında gerilim yaşandı.
Diyarbakır'da yakalanan ehliyetsiz sürücüyü polisler gelene kadar bırakmayan bekçiler ile vatandaş arasında gerilim yaşandı.

Diyarbakır'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsünü yakalayan bekçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekibi yönlendirilirken, şüpheliyi bırakmayan bekçiler ile vatandaş arasında gerilim yaşanması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüyü yakayarak durumu polise bildiren bekçiler ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.


Edinilen bilgilere göre, Ofis Semti Sanat Sokak'ta ehliyetsiz motosiklet kullandığı öne sürülen bir sürücü, bekçiler tarafından durduruldu. Anonsla birlikte olay yerine trafik polisi ekibi yönlendirildi. Bekçilerin, şüpheliyi bırakmak istememesi üzerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünü polis aracına alarak götürdü. Motosiklet ise çekiciyle kaldırıldı.



#Bekçi
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#Ehliyetsiz sürücü
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