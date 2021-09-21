Gündem Eski ağır ceza mahkemesi başkanı İnceye FETÖden hapis
ANKARA

Eski ağır ceza mahkemesi başkanı İnce'ye FETÖ'den hapis

FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce'nin cezası belli oldu. İnce, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Eski ağır ceza mahkemesi başkanı İnceye FETÖden hapis
(Arşiv)

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Süleyman İnce ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, savcının önceki celse esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, son savunmasını yapması için sanık İnce'ye söz verdi.

Suçlamaları kabul etmedi

FETÖ üyesi olduğuna ilişkin dava dosyasında somut bir delil bulunmadığını savunan İnce, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

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Yargılamada gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını belirten İnce, beraatını istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Köksal, heyetin kararı açıkladı.

  • Buna göre sanık İnce, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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