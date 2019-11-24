Evine gelen zarfı açan kişi hastanelik oldu: AFAD ekipleri binada kimyasal madde aradı

Aksaray'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle AFAD ekibi inceleme yaptı.

Aksaray'da kendisine gönderilen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hisseden kişi ve aynı evde kalan 3 yakını, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 704. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında ikamet eden İlyas Köse, kendisine gelen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hissetmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden polis ekipleri, binayı boşalttı, sokağın giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

AFAD kimyasal madde ölçümü yaptı

AFAD ekipleri özel kıyafetlerle binaya girerek kimyasal madde ölçümü yaptı.

Evden çıkartılan Köse ve beraberindeki 3 kişi, bina önünde kurulan arındırma çadırında yıkandıktan sonra sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Boşaltılan binada kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer inceleme yapılarak numunelerin alınmasının ardından Köse ailesinin kaldığı daire mühürlenirken diğer vatandaşlar evlerine girdi.

Aksaray İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cezmi Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde 112 acil çağrı merkezine bir ihbar geldiğini söyledi.

Haberin kendilerine ulaşmasının ardından hemen ekipleri olay yerine sevk ettiklerini belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Kimyasal ve biyolojik ölçüme rastlayamadık"

"Biz hemen KBRN ekibimizi görevlendirdik, gerekli ölçümleri yaptık. Kimyasal ve biyolojik ajan ölçümleri yaptık ve yapılan ölçümlerde kimyasal ve biyolojik ölçüme rastlayamadık. Negatif çıktı testlerimiz ama biz numuneyi aldık şu anda. Ankara'ya ilgili birime göndereceğiz. Şu anda aileyi teker teker arındırma çadırımızda arındırdık ve hastaneye sevk ettik. Hastanede karantina altına alındılar. Sağlık yönünden tedavileri sürdürülecek ama aileyi eve almayacağız."